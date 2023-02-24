UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe'nin rakibi merak ediliyor. Futbolseverler ise arama motorlarında kura çekimi işleminin gerçekleşmesinin ardından Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakibi kim oldu? araması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe iyi kura mı çekti? Sevilla'nın kadrosu yıldızlardan geçilmiyor ama bir sorunları var

UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakibi kim? sorusu aratılıyor. Avrupa Ligi'nde heyecanla beklenen anlardan bir tanesi de kura çekimi oldu. Fenerbahçeli taraftarlar başta olmak üzere birçok taraftar ise Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakibi kim oldu? sorularını araştırdı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

Avrupa Ligi B Grubu'nda harikalar yaratan Fenerbahçe; AEK Larnaca, Rennes ve Dinamo Kiev'in önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Avrupa Ligi'nde play-off turu maçlarının oynanmasının ardından temsilcimizin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşti.

AVRUPA'DAKİ EN UZUN YENİLMEZLİK SERİSİ

Avrupa kupalarında son 10 maçında 7 galibiyet 3 beraberlik elde eden Fenerbahçe, böylece kulüp tarihinin Avrupa'daki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı. Avrupa kupalarında grup aşamasını ilk kez yenilgisiz geçen Kanarya, kalesinde gördüğü 35 şutla da bu alanda rakiplerine en az fırsat veren takım oldu.

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turundaki Sevilla maçlarını 9 Mart 2023 ve16 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak. Sarı-lacivertliler ilk karşılaşmayı deplasmanda, rövanşı ise Kadıköy'de oynayacak.