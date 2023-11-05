Fenerbahçe'nin ne kadar borcu olduğu gündeme gelirken, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Sarı-lacivertli takımın ne kadar borcu var merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe'nin ne kadar borcu var?

Fenerbahçe'nin ne kadar borcu var sorusuna yanıt aranırken, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında sarı-lacivertlilerin borcunu açıkladı. Fenerbahçe 2023 borcu ne kadar olduğu merak ediliyor. Fenerbahçe'nin ne kadar borcu var? Detaylar haberimizdedir…

FENERBAHÇE'NİN NE KADAR BORCU VAR?

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yaptığı açıklamada, denetimin 1 Ocak-31 Mayıs 2023 tarihleri arasını kapsadığını belirtti.

TOPLAM VARLIK 2 MİLYAR 760 MİLYON

Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 3 milyar 871 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 405 olduğunu ifade etti. Fenerbahçe'nin toplam borcu ise 8 milyar 276 milyon lira olarak açıklandı. Vodina, kulübün toplam varlığının da 2 milyar 760 milyon lira olduğunu belirtti.