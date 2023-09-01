Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri hangi takımlar olacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup etabında Fenerbahçe ve Beşikaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Bugün saat 15.30'da başlayacak kura çekiminde Fenerbahçe 1., Beşiktaş ise 3. torbada yer alacak. Peki, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri hangi takımlar olacak?