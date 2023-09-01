Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri hangi takımlar olacak?
UEFA Avrupa Konferans Ligi grup etabında Fenerbahçe ve Beşikaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Bugün saat 15.30'da başlayacak kura çekiminde Fenerbahçe 1., Beşiktaş ise 3. torbada yer alacak. Peki, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri hangi takımlar olacak?
Twente'yi eleyen UEFA Avrupa Konferans Ligiile Dinamo Kiev'i yarış dışı bırakan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını grup etabına yazdırdı. Temsilcilerimizin rakipleri bugün saat 15.30'da çekilecek kurayla belli olacak. Peki, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri hangi takımlar olacak?
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde kura çekimine 1. torbadan girecek. Beşiktaş ise 3. torbada yer alacak. Konferans Ligi'nde grup etabı 21 Eylül-14 Aralık tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri; Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş'dur.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde torbalar şöyle:
1. Torba: Fenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş
2. Torba: PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt
3. Torba: Beşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana
4. Torba: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani