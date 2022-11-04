UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, oynanan maçların ardından Avrupa Ligi'ne veda ederek Avrupa Konferans Ligi'ne play-off turunda oynamaya hak kazandı. Taraftarlar daha sonrasında Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi rakibi belli mi?

Fenerbahçe 3 Kasım Perşembe günü karşılaştığı Dinamo Kiev'i mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi B grubundan lider çıkarak bir üst tura yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turundan devam edecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim? Sorusu konu hakkın en çok araştırılan ve merak eden sorular arasında yer alıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakiplerinin kim oldu merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi rakibi belli mi?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamlayan 8 takım ve Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8 takımın eşleşmelerinde tur atlayacak takımlardan biriyle eşleşecek.

Temsilcimizin muhtemel rakipleri şöyle:

Ajax

Bayer Leverkusen

Barcelona

Sporting CP

Salzburg

Shakhtar Donetsk

Sevilla

Juventus

PSV

Rennes

Roma

Union Berlin

Manchester United

Midtjylland

Nantes

Monaco

UEFA AVRUPA LİGİ B GRUBU SON DURUM