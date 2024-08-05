FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ | Fenerbahçe kiminle eşleşti? UEFA kura çekimi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu turdaki rakipleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi kim olacak?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ KİM OLDU?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Fransa temsilcisi Lille'i geçmesi durumunda, play-off turunda Slavia Prag-Union SG maçının kazananıyla eşleşecek.

UEFA KURA ÇEKİMİ

Elemelere 2. turdan katılan diğer bir temsilcimiz Fenerbahçe ise 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag-USG eşleşmesinin kazananıyla Devler Ligi'ne kalmak için kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını saf dışı bırakmıştı.

MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak. 3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasında rakibini İstanbul'da 13 Ağustos'ta konuk edecek.