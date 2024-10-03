Fenerbahçe'nin bu hafta maç oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Süper Lig 8. Haftada maç programı belli oldu. Sporseverler, takımlarının maçlarının hangi gün olduğunu araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 8. Haftasında Fenerbahçe karşılaşmaya çıkmayacak. Peki, Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Süper Lig 8. Hafta Fenerin maçı yok mu? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇENİN MAÇI NEDEN YOK?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, ligin 8. Haftasını bay geçecek.

TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

4 Ekim Cuma

20.00 Çaykur Rizespor- Antalyaspor (Çaykur Didi)

5 Ekim Cumartesi



13.30 Kasımpaşa- Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Göztepe- Net Global Sivasspor (Gürsel Aksel)

19.00 RAMS Başakşehir- Bellona Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atakaş Hatayspor- Trabzonspor (Mersin)

6 Ekim Pazar



13.30 TÜMOSAN Konyaspor- İkas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Adana Demirspor- Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Galatasaray- Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

19.00 Gaziantep FK- Beşiktaş (Gaziantep)

Not: Fenerbahçe, ligin 8. haftasını bay geçecek.