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Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Süper Lig 8. Hafta Fenerin maçı yok mu?

Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Süper Lig 8. Hafta Fenerin maçı yok mu?
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Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin maçının olup olmadığı merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin bu hafta maçının olup olmadığına dair bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

Fenerbahçe'nin bu hafta maç oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Süper Lig 8. Haftada maç programı belli oldu. Sporseverler, takımlarının maçlarının hangi gün olduğunu araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 8. Haftasında Fenerbahçe karşılaşmaya çıkmayacak. Peki, Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Süper Lig 8. Hafta Fenerin maçı yok mu? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇENİN MAÇI NEDEN YOK?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, ligin 8. Haftasını bay geçecek.

Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Süper Lig 8. Hafta Fenerin maçı yok mu?

TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

4 Ekim Cuma

20.00 Çaykur Rizespor- Antalyaspor (Çaykur Didi)

5 Ekim Cumartesi

13.30 Kasımpaşa- Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Göztepe- Net Global Sivasspor (Gürsel Aksel)

19.00 RAMS Başakşehir- Bellona Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atakaş Hatayspor- Trabzonspor (Mersin)

6 Ekim Pazar

13.30 TÜMOSAN Konyaspor- İkas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Adana Demirspor- Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Galatasaray- Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

19.00 Gaziantep FK- Beşiktaş (Gaziantep)

Not: Fenerbahçe, ligin 8. haftasını bay geçecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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