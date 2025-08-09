Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta?

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u kendi sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. İlk maçta deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, bu kez taraftarı önünde turu geçmek için sahada olacak. Temsilcimiz, maçı kazanarak play-off etabına yükselmeyi hedefliyor. Aksi bir durumda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe Feyenoord maçı ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman?

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ikinci maçında, Hollanda temsilcisi Feyenoord'u ağırlamaya hazırlanıyor. Rövanş karşılaşması, 12 Ağustos Salı günü saat 20.00'de, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. İlk maçta deplasmanda aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından temsilcimiz, taraftarı önünde sahaya çıkacak. Kritik mücadelede Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Kadıköy'de büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma için hazırlıklar sürüyor.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NERDE YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord'u sahasında konuk edecek. 12 Ağustos Salı akşamı saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Avrupa'da yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek isteyen sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde galibiyet arayacak. İlk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, bu rövanşta tur biletini almanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşma, dijital yayın platformu EXXEN üzerinden canlı olarak yayımlanacak. Maçı takip etmek isteyen futbolseverler, platform üzerinden yayın saati itibarıyla mücadeleyi anbean izleyebilecek.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir: