Süper Toto Süper Lig'de karşı karşıya gelecek olan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı merak ediliyor. Takımına 3 puanı kazandırmak isteyen iki taraf da maç hazırlıklarını tamamlarken taraftarlar ise Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? FB maçı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta FB maçı var mı? sorularını araştırdı.

Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Süper Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin maçı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? FB maçı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta FB maçı var mı? İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE'NİN MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig karşılaşması olan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat günü saat 20.00'de oynanacak. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.