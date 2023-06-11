Fenerbahçe'nin Konferans Ligi muhtemel rakipleri kimler?
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Fenerbahçe gelecek sezon Avrupa kupalarına Konferans Ligi ön eleme turlarından katılacak. Peki Fenerbahçe'nin Konferans Ligi muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe Avrupa ligi muhtemel rakipleri belli oldu mu?
Fenerbahçe Konferans Ligi muhtemel rakipleri! Fenerbahçe gelecek sezon Avrupa kupalarına Konferans Ligi ön eleme turlarından katılacak. Peki Fenerbahçe'nin Konferans Ligi muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe Avrupa ligi muhtemel rakipleri belli oldu mu? İşte detaylar...
FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak temsilcimiz Fenerbahçe'nin Konferans Ligi muhtemel rakipleri şu şekildedir:
- Dinamo Batumi (Gürcistan)
- Europa FC (Cebelitarık)
- Domzale (Slovenya)
- Beitar Jerusalem (İsrail)
- Vorskla Poltava (Ukrayna)
- Inter Club d'Escaldes (Andorra)
- Zalaegerszeg (Macaristan)
- Aarhus (Danimarka)
- Progres Niederkorn (Lüksemburg)
- Differdange 03 (Lüksemburg)
- Gzira United (Malta)
- Bohemians (Çekya)
- Santa Coloma (Andorra)
- Debrecen (Macaristan)
- HB Torshavn (Faroe Adaları)
- Ordabasy Shymkent (Kazakistan)
- Dinamo Minsk (Belarus)
- Connah's Quay (Galler)
- Levadia Tallinn (Estonya)
- Milsami Orhei (Moldova)
- Hammarby (İsveç)
- Kalmar (İsveç)
- Petrocub (Moldova)
- Pogon Szczecin (Polonya)
- Aktobe (Kazakistan)
- B36 (Faroe Adaları)
- Torpedo Zhodino (Belarus)
- Kecskemeti (Macaristan)
- Sepsi (Romanya)
- Celje (Slovenya)
- Ararat Armenia (Ermenistan)
- Gabala (Azerbaycan)
- Borac Banja Luka (Bosna Hersek)
- Sabah (Azerbaycan)
- Luzern (İsviçre)
- Crusaders (İrlanda)
- Kauno Zalgiris (Litvanya)
- Auda (Letonya)