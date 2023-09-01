Fenerbahçe'nin Konferans Ligi grup rakipleri kimler oldu? Fenerbahçe hangi grupta, rakipleri kim?
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki grup rakipleri belli oldu. Fenerbahçe'nin hangi grupta yer alacağı ve kimlerle mücadele edeceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu. Fenerbahçe'nin grup aşamasındaki rakipleri hakkında detaylı bilgiler haberimizde. Peki, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi grup rakipleri kimler oldu? Fenerbahçe hangi grupta, rakipleri kim? İşte, FB Konferans Ligi rakipleri!
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakipleri! Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki grup rakipleri belli oldu. Fenerbahçe'nin hangi grupta yer alacağı ve kimlerle mücadele edeceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu. Fenerbahçe'nin grup aşamasındaki rakipleri hakkında detaylı bilgiler haberimizde. Peki, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi grup rakipleri kimler oldu? Fenerbahçe hangi grupta, rakipleri kim? İşte, FB Konferans Ligi rakipleri haberimizde....
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakipleri belli oldu:
- Fenerbahçe
- Ludogorets
- Spartak Trnava
- Nordsjaelland
Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde ilk grup maçlar 21 Eylül'de başlayacak ve 14 Aralık'ta sona erecek. Konferans Ligi'nin finali ise 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.
UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarının tarihleri şöyle:
- 1. Maç günü: 21 Eylül 2023
- 2. Maç günü: 5 Ekim 2023
- 3. Maç günü: 26 Ekim 2023
- 4. Maç günü: 9 Kasım 2023
- 5. Maç günü: 30 Kasım 2023
- 6. Maç günü: 14 Aralık 2023
Konferans Ligi'nde takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. İkinciler ise Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayanlarla Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacaklar ve son 16'ya kalma mücadelesi verecekler.