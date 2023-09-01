Fenerbahçe'nin Konferans Ligi grup rakipleri kimler oldu? Fenerbahçe hangi grupta, rakipleri kim?

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki grup rakipleri belli oldu. Fenerbahçe'nin hangi grupta yer alacağı ve kimlerle mücadele edeceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu. Fenerbahçe'nin grup aşamasındaki rakipleri hakkında detaylı bilgiler haberimizde. Peki, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi grup rakipleri kimler oldu? Fenerbahçe hangi grupta, rakipleri kim? İşte, FB Konferans Ligi rakipleri!