Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçının tarihi merakla bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin rakibinin kim olacağı ve maçın ne zaman oynanacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 3. ön eleme maçı ne zaman? 3. ön eleme turu ilk maçı ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe Konferans Ligi 3. ön eleme maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçının tarihi merakla bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin rakibinin kim olacağı ve maçın ne zaman oynanacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 3. ön eleme maçı ne zaman? 3. ön eleme turu ilk maçı ne zaman oynanacak? Detaylar...

FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

2. ön eleme turunda Zimbru'yu eleyen Fenerbahçe, Maribor eşleşmesinin ilk maçını 10 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da, rövanş mücadelesini ise 17 Ağustos'ta Slovenya'da oynanacak.

RAKİP MARIBOR

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi, Differdange'yi uzatma dakikalarda eleyen Maribor oldu.