Fenerbahçe'nin kadro değeri 2023! Fenerbahçe kadro değeri ne kadar, kaç milyon euro?

Fenerbahçe kadro değeri son transferlerin ardından yakından takip ediliyor. Türkiye'nin önde gelen futbol kulüplerinden Fenerbahçe'nin kadro değeri hakkında Fenerbahçe kadro değeri ne kadar, kaç milyon euro merak ediliyor. Peki Fenerbahçe'nin güncel kadro değeri 2023 yılında ne kadar? FB kadro değeri 2023 listesi haberimizde yer almaktadır. İşte, Fenerbahçe kadro değeri 2023...

Fenerbahçe kadro değeri 2023! Türkiye'nin önde gelen futbol kulüplerinden Fenerbahçe'nin kadro değeri hakkında Fenerbahçe kadro değeri ne kadar, kaç milyon euro merak ediliyor. Peki Fenerbahçe'nin güncel kadro değeri 2023 yılında ne kadar? FB kadro değeri 2023 listesi haberimizde yer almaktadır. İşte, Fenerbahçe kadro değeri 2023!

FENERBAHÇE'NİN KADRO DEĞERİ 2023 - 2024

Fenerbahçe'nin güncel kadro değeri 220 milyon eurodur.

Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan en değer 5 futbolcunun güncel piyasa değerleri şu şekildedir:

Fred - 20.00 mil. €

Cengiz Ünder - 20.00 mil. €

Sebastian Szymanski - 18.00 mil. €

Ferdi Kadioglu - 17.00 mil. €

Dominik Livakovic - 12.00 mil. €

Fenerbahçe'nin kadrosunda 18'i yabancı 36 futbolcu bulunmaktadır. Kadronun yaş ortalaması 26.1'dir. Fenerbahçe kadrosunda bulunan futbolcuların ortalama piyasa değeri ise 6.11 mil. €'dur.

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın ise 219.10 milyon euro güncel kadro değeri bulunmaktadır. Bir diğer ezeli rakibi Beşiktaş'ın ise kadro değeri 122.85 mil eurodur.