Fenerbahçe'nin Instagramı neden kapandı? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'nin Instagramı neden kapandı?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Instagramı neden kapandı?

Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logo paylaşımı gündemin merkezinde yer almaya devam ederken Fenerbahçe'nin resmi instagram hesabına ulaşamayan kullanıcılar neden ulaşamadıklarını merak etti. Peki, Fenerbahçe'nin Instagramı neden kapandı?

Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logo paylaşımı gündemin merkezinde yer almaya devam ederken Fenerbahçe'nin resmi instagram hesabına ulaşamayan kullanıcılar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe'nin Instagramı neden kapandı? İşte detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE'NİN INSTAGRAMI NEDEN KAPANDI?

Fenerbahçe'nin instagram hesabına ulaşamayan kullanıcılar neden ulaşamadıklarını merak ediyor. Ancak resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Fenerbahçe'nin Instagramı neden kapandı?

FENERBAHÇE'NİN INSTAGRAM HESABI GÜNCELLEMESİ

Fenerbahçe instagram hesabı kısa süre içinde açıldı. Yaklaşık 1 saatlik erişim sorununun ardından hesap tekrar aktif hale geldi.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Instagram Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title