Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logo paylaşımı gündemin merkezinde yer almaya devam ederken Fenerbahçe'nin resmi instagram hesabına ulaşamayan kullanıcılar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe'nin Instagramı neden kapandı? İşte detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE'NİN INSTAGRAMI NEDEN KAPANDI?

Fenerbahçe'nin instagram hesabına ulaşamayan kullanıcılar neden ulaşamadıklarını merak ediyor. Ancak resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

FENERBAHÇE'NİN INSTAGRAM HESABI GÜNCELLEMESİ

Fenerbahçe instagram hesabı kısa süre içinde açıldı. Yaklaşık 1 saatlik erişim sorununun ardından hesap tekrar aktif hale geldi.