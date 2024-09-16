Fenerbahçe'nin hafta içi erteleme maçı var mı, yok mu, neden yok?

Avrupa kupaları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen 3 karşılaşma hafta içinde oynanacak. Peki, Fenerbahçe'nin hafta içi erteleme maçı var mı, yok mu, neden yok?

FENERBAHÇE'NİN HAFTA İÇİ ERTELEME MAÇI VAR MI?

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"UEFA kulüp müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimizin, play-off müsabakalarının oynanacağı maçların arasında bulunan Trendyol Süper Lig 3. hafta müsabakaları 16.08.2024 tarihinde ertelenmiştir.

Müsabakaların oynatılacağı taslak tarihler, kulüplerimizin erteleme tarihinde mücadele ettiği turnuvalara göre ilan edilmiştir.

Takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı sezon planlamasına göre uygun olan 17-18-19 Eylül 2024 tarihlerinde müsabakaların oynatılmasına karar verilmiştir."

Avrupa kupaları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen 3 karşılaşma hafta içinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erteleme maçlarının programı şöyle:

17 Eylül Salı:

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

18 Eylül Çarşamba:

20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir (Yeni 19 Mayıs)

19 Eylül Perşembe:

20.00 Trabzonspor-Bellona Kayserispor (Papara Park)