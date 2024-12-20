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Fenerbahçe'nin golünden önce Caner'e faul var mı (Eyüpspor – Fenerbahçe)

Fenerbahçe'nin golünden önce Caner'e faul var mı (Eyüpspor – Fenerbahçe)
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'a konuk oluyor. Mücadelede 1-1'lik eşitlik var. Peki, Fenerbahçe'nin golünden önce Caner'e faul var mı (Eyüpspor – Fenerbahçe)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başladı. Maçta yaşananlar ise gündem oldu. Peki, Fenerbahçe'nin golünden önce Caner'e faul var mı (Eyüpspor – Fenerbahçe)

EYÜPSPOR FENERBAHÇE'Yİ KONUK DİYOR

Ligde çıktığı 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 35 puanla ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlubiyetlerinin ardından iç sahada RAMS Başakşehir'i konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Ev sahibi takım Eyüpspor ise oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde ederek topladığı 26 puanla kendisine 4. sırada yer buldu.

İLK 11'LER

Eyüpspor : Berke Özer, Robin, Claro ,Vezo, Caner Erkin, Emre Akbaba, Melih Kabasakal, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Ahmed Kutucu, Thiam.

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜNDEN ÖNCE CANER'E FAUL VAR MI?

Fenerbahçe'nin golünden önce Caner'e faul yapıldığı yönünde itirazlar yapıldı. Pozisyonla ilgili yorumcuların görüşleri sayfamızda yayınlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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