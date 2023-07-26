UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yla kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada Fenerbahçe 5-0 önde. Peki, Fenerbahçe'nin gollerini kim attı? Fenerbahçe Zimbru 5-0 golleri kim attı?

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Zimbru'yu ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayan maçı Sırbistanlı hakem Nenad Minakovic yönetiyor. Fenerbahçe'nin gollerini kim attı? Fenerbahçe Zimbru 5-0 golleri kim attı?

FENERBAHÇE'NİN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin yeni transferleri Djiku, Szymanski, Tadic, Kent ve Dzeko bu akşamki mücadeleye ilk 11'de başladı.

ilk 11'ler;

Fenerbahçe : Altay, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

Zimbru: Agachi, Gaiu, Stefan, Furtuna, Misaras, Macritchii, Dedechko, Djou, Raileanu, Alaribe, Samiev

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88' GOL Fenerbahçe, Joshua King'in golüyle durumu 5-0'a getirdi.

83' Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Dusan Tadic, yerlerini Michy Batshuayi ve Joshua King'e bıraktı.

71' Maçta su molası verildi.

68' Zimbru'da Denis Furtuna ve Ibrahima Soumah kenara geldi. Stefan Burghiu ve Ilie Damascan oyunda.

63' GOL Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin golüyle durumu 4-0'a getirdi.

61' GOL GOL GOL! Fenerbahçe, Dzeko'nun golüyle durumu 3-0'a getirdi.

58' Szymanski'nin kullandığı kornerde top savunmada kaldı.

56' Zimbru'da Dinis Leseanu ve Marin Caruntu oyunda. Shahrom Samiev ve Mihail Stefan kenara geldi.

53' Hızlı gelişen Zimbru atağında Shahrom Samiev sağ kanatta topla buluştu ancak topu oyunda tutamadı.

48' Bu kez de Mert Hakan Yandaş sol çaprazdan ceza alanına girip topu içeri çevirmek istedi ancak top doğrudan auta gitti.

46' İkinci yarı başladı.

D.A Karşılaşmanın ilk devresi sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına en az 3 dakika ilave edildi.

40' Zimbru etkili geldi. Kafalardan seken topa yapılan vole yandan auta gitti.

35' Orta alanda topla buluşan Sebastian Szymanski, Ibrahima Soumah'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

32' Yine Tadic ortaladı, Dzeko kafayı vurdu. Top yine savunmadan sekti.

30' Fenerbahçe gole yaklaştı! Tadic'in ara pasında ceza alanında topla buluşan Dzeko'nun vuruşu savunmada kaldı.

20' Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, sarı kart gördü.

17' İlk 17 dakika itibarıyla Fenerbahçe'nin topla oynama oranlarında yüzde 90'a yüzde 10'luk üstünlüğü bulunuyor.

15' Zimbru'da Denys Dedechko, Dusan Tadic'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

14' Savunma arkasında topla buluşan Dzeko'nun penaltı noktasına çevirdiği topu Ryan Kent sol ayağıyla ağlara gönderdi.

13' GOL Fenerbahçe, Ryan Kent'in golüyle durumu 2-0'a getirdi.

12' Tadic'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ferdi'nin müthiş plasesi iki direğin birleştiği yerden ağlara gitti.

11' GOL Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

6' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Tadic'in çevirdiği topta Szymanski'nin ceza alanından vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.

4' Maçın ilk düdüğü ile birlikte Fenerbahçe tribünleri büyük bir desteğe başladı.

2' Maçın ilk düdüğü ile birlikte Fenerbahçe tribünleri büyük bir desteğe başladı.

1' Maç başladı.