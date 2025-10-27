Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i! Fenerbahçe Gaziantep FK maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı?

Fenerbahçe Gaziantep maç kadrosu 11'ler! Fenerbahçe Gaziantep maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Fenerbahçe Gaziantep maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Gaziantep ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Gaziantep muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇ KADROSU İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

Süper Lig'in heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe – Gaziantep FK maçı bu akşam Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadele, her iki takımın ligdeki sıralamaları açısından büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek 19 puanla 3. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktörleri [V. Burak Yılmaz] önderliğinde güçlü bir kadro ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Öte yandan Gaziantep FK, bu sezon 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 17 puanla ligde 5. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak sürpriz bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇ KADROSU İLK 11'LER

Fenerbahçe cephesinde, teknik direktör [V. Burak Yılmaz] kadroyu açıklarken bazı eksikler dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakılırken, Bartuğ Elmaz da kamp kadrosuna alınmadı. Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ise bu kritik mücadelede forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu şu şekilde açıklandı:

Kaleciler: Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin

Defans: Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Archie Brown, Jayden Oosterwolde

Orta saha: Levent Mercan, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski

Forvet / Hücum: Marco Asensio, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçında eksik oyuncuları şu şekilde:

Cenk Tosun: Kadro dışı

İrfan Can Kahveci: Kadro dışı

Bartuğ Elmaz: Kamp kadrosuna alınmadı

Mert Hakan Yandaş: Sakat

Gaziantep FK cephesinde ise Salem M'Bakata ve Ali Mevran Ablak sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Bu durum, her iki teknik direktörün de taktiksel planlarını yeniden şekillendirmesine yol açabilir.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Ederson

Defans: Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown

Orta saha: Edson, İsmail, Nene

Hücum: Asensio, Kerem, En-Nesyri

Özellikle Milan Skriniar'ın geçtiğimiz haftaki sarı kart cezasının ardından yeniden ilk 11'de yer alması, Fenerbahçe savunmasına büyük güç katacak. Teknik direktörün, sahada daha dengeli ve kontrollü bir oyun sergilemesi bekleniyor.

GAZİANTEP FK'NIN MUHTEMEL İLK 11'İ

Ev sahibi Gaziantep FK'nın sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'i ise şöyle:

Kaleci: Burak

Defans: Arda, Tayyip, Rodrigues, Perez

Orta saha: Melih, Camara, Lungoyi, Kozlowski

Hücum: Maxim, Bayo

Gaziantep FK, sahasında oynayacakları bu kritik maçta, genç yeteneklerini ve deneyimli oyuncularını birleştirerek Fenerbahçe karşısında etkili olmaya çalışacak.