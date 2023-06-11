Fenerbahçe bu akşam oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçına yeni sezon formaları ile çıkacağını duyurdu. Fenerbahçeli futbolcuları yeni formalar ile gören futbol severler şaşkınlık yaşadı. Peki Fenerbahçe'nin formaları mı değişti? Fenerbahçe'nin Başakşehir Türkiye Kupası finali formaları neden farklı, yeni sezon formaları mı?

Fenerbahçe'nin formaları mı değişti? Fenerbahçe bu akşam oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçına yeni sezon formaları ile çıkacağını duyurdu. Fenerbahçeli futbolcuları yeni formalar ile gören futbol severler şaşkınlık yaşadı. Peki Fenerbahçe'nin formaları mı değişti? Fenerbahçe'nin Başakşehir Türkiye Kupası finali formaları neden farklı, yeni sezon formaları mı? Detaylar...

FENERBAHÇE'NİN FORMALARI MI DEĞİŞTİ?

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre bu akşam oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçına futbolcular yeni sezon formaları ile çıkacak. Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları ile ilgili bilgi verilmeyen açıklama şu şekildedir:

Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı

yeni sezon Çubuklusuna bu akşam kavuşuyor!

Şanlı tarihimizin gözdesi, Fenerbahçemizin efsanesi Çubuklu formamız bu akşam büyük taraftarımızla buluşuyor!

Futbol Takımımız bugün Ziraat Türkiye Kupası final maçında 2023-24 yeni sezon formalarımızla sahada yerini alacak;

Biricik Çubuklumuz, Türkiye Kupası final maçımızda milyonlarla kavuşacak!

Yeni Çubuklumuz karşılaşma sonrasında fenerium.com da ön satışta!

Tüm taraftarımıza duyururuz.