Fenerbahçe'de gözler Dinamo Kiev galibiyetinin ardından Süper Lig'e çevrilmişti. Ancak taraftarlar Spor Toto Süper Lig 6. hafta fikstüründe Fenerbahçe'yi göremeyince Fenerbahçe'nin bu hafta maçı yok mu? Fenerbahçe'nin bu hafta maçı neden yok? merak etti.

Bu hafta Fenerbahçe'nin neden maçı yok? Fenerbahçe'de gözler Dinamo Kiev galibiyetinin ardından Süper Lig'e çevrilmişti. Ancak taraftarlar Spor Toto Süper Lig 6. hafta fikstüründe Fenerbahçe'yi göremeyince Fenerbahçe'nin bu hafta maçı yok mu? Fenerbahçe'nin bu hafta maçı neden yok? merak etti. İşte detaylar...

FENERBAHÇE'NİN BU HAFTA MAÇI NEDEN YOK?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta fikstürüne göre bu haftayı geçiyor: