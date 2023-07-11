Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman? FB Avrupa Konferans Ligi ilk maçı ne zaman oynanacak?

Bu sezon ülkemizi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'nin ilk Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman oynanacak merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman? FB Avrupa Konferans Ligi ilk maçı ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Bu sezon ülkemizi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'nin ilk Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman oynanacak merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman? FB Avrupa Konferans Ligi ilk maçı ne zaman oynanacak? Detaylar!

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un mücadele edeceği Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu karşılaşmaları, 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta oynanacak.

Ekipler, 3. eleme turu maçları için 10 ve 17 Ağustos, play-off müsabakaları için ise 24 ve 31 Ağustos'ta sahaya çıkacak.