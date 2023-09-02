Taraftar çıldırdı! Ryan Kent, Ankaragücü kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Yeni kaleci Dominik Livakovic kadroda yer alırken, taraftarın sevgilisi Ryan Kent kadroya alınmadı. Bu durum büyük tepki topladı.