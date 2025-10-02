Haberler

Fenerbahçe Nice maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i!

Fenerbahçe Nice maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i!
Fenerbahçe Nice maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Fenerbahçe Nice maçının başlamasına çok az bir süre kaldı.

Fenerbahçe Nice 11'ler! Fenerbahçe Nice maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Fenerbahçe Nice maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Nice ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Nice muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde!

FENERBAHÇE NİCE MAÇ KADROSU 11'LERİ

Fenerbahçe Nice maçı 11'leri henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri.

Nice: Diouf, Mendy, Bombito, Peprah, Clauss, Abdul Samed, Vanhoutte, Abdi, Cho, Diop, Moffi.

Fenerbahçe Nice maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i!

Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışacak.

JHON DURAN NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde tek eksik isim Jhon Duran. Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımla çalışmayan Duran'ın karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor.

