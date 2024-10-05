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Fenerbahçe neden maç yapmadı, Fenerbahçe BAY mı geçti?

Fenerbahçe neden maç yapmadı, Fenerbahçe BAY mı geçti?
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Fenerbahçe'nin bu hafta maç oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Süper Lig 8. Haftada maç programı belli oldu. Sporseverler, takımlarının maçlarının hangi gün olduğunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe neden maç yapmadı, Fenerbahçe BAY mı geçti?

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor. 16 puanla lider Galatasaray'ın hemen arkasında 2. sırada bulunan Fenerbahçe, bu haftaki Süper Lig fikstüründe yer almıyor. Bu kapsamda gözler "Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı var mı, yok mu?" sorusuna çevrildi. Peki, Fenerbahçe neden maç yapmadı, Fenerbahçe BAY mı geçti?

FENERBAHÇE NEDEN MAÇ YAPMADI, FENERBAHÇE BAY MI GEÇTİ?

Fenerbahçe'nin maçı ne zaman diye merak edenler için, Fenerbahçe bu haftayı bay geçiyor. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin maçı yok.

Trendyol Süper Lig'de 19 takım yer alması nedeniyle her hafta bir takım haftayı pas geçiyor. Bu haftanın bay geçen takımı ise Fenerbahçe olacak.

Fenerbahçe bir sonraki maçını 20 Ekim 2024 Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacak.

FUTBOLDA "BAY" NE DEMEK?

Futbolda "bay" terimi, bir takımın belirli bir tur veya hafta boyunca maç yapmaması anlamına gelir. Özellikle turnuvalarda veya liglerde takım sayısının tek olduğu durumlarda bir takım, her turda "bay" geçer. Bu, takımın o hafta dinlenmesi, sakat oyuncularını iyileştirmesi ve yeni stratejiler geliştirmesi için fırsat sağlar. "Bay" geçen takımlar, o haftayı puan kaybetmeden geçer ve bir sonraki haftaki maçlarına hazırlanır. Böylece, ligin dengeli ilerlemesi sağlanmış olur.

"Bay" uygulaması, genellikle lig yapısının gerektirdiği bir durumdur ve takım sayısına göre her hafta farklı bir takımın bay geçmesi sağlanır. Bu sistem, hem takımın kondisyonunu korumasına olanak tanır hem de tüm takımların eşit şartlar altında mücadele etmesini sağlar. Özellikle yoğun maç programlarında, bay haftaları takımlara nefes alma ve yeniden toparlanma imkanı sunar.

8. HAFTA MAÇLARI

4 Ekim Cuma

20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor

5 Ekim Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK

16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor

19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor

19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)

6 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor

16.00 Adana Demirspor-Samsunspor

19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor

19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş

Not: Fenerbahçe, ligin 8. haftasını bay geçecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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