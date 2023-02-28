Spor Toto Süper ligin 24. Haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakaya Fenerbahçe taraftarlarının alınıp alınmayacağı futbolseverler tarafından merak edebiliyor. Konuyla ilgili açıklama PDFK dan geldi. Peki, Fenerbahçe neden ceza aldı? Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin PDFK kararına karşı tepkisi ne oldu?

Spor Toto Süper ligin 24.Haftasında Fenerbahçe ile Konya spor arasında oynanacak karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Kritik karşılaşmada deplasman yasağı uygulanacak. Futbolseverler ise kritik maç öncesi Fenerbahçe nin neden ceza aldığınıve Fenerbahçe - Kayseri spor maçının detaylarını araştırlıyor.Peki, Fenerbahçe neden ceza aldı? Fenerbahçe - Kayseri spor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin PDFK kararına karşı tepkisi ne oldu? Detaylar haberimizde...

FENERBAHAÇE NEDEN CEZA YEDİ?

Spor Toto Süper ligin 14 .Haftasında sahasında Konya spor'u konuk eden Fenerbahçe taraftarlının maç boyunca "Hükümet istifa" tezahüratları nedeniyle PFDK disiplin kuruluna sevk edilmişti. Beklenen açıklanma geldi. Fenerbahçe'ye 1 maç seyircisiz oynama cezası verilikken tezahürata bulunan taraftalar 1 maçprofesyonel futbol müsabakalarından men cezası verildi.

FENERBAHÇENİN TEPKİSİ NE OLDU?

Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karara Fenerbahçe'den tepki geldi. Sarı lacivertlilerin sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızın, 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Kayseri spor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır. Fenerbahçe, Anadolu'nun her yerinde taraftara sahip olan, şehir fark etmeksizin takımını her yerde destekleyen taraftarı olan bir spor kulübüdür. Birleştirici, bütünleştirici olunması beklenen, ayrıştırıcı olmaktan uzak olunması gereken bu hassas dönemde, taraftarlarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz. Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz. "İfadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Kritik müsabakaya deplasman takımı taraftarları alınmayacak.