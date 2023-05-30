Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Fenerbahçe şampiyonluk ihtimalleri 2023!

Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacak. Maç öncesi şampiyonluk hesapları yapıldı. Peki, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Fenerbahçe şampiyonluk ihtimalleri!

Bugün saat 20.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Ma öncesi Galatasaray ile puan farkını kapatmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe'de Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Fenerbahçe şampiyonluk ihtimalleri araştırıldı.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Fenerbahçe'nin şampiyon olması iki olasılık var.

1. Olasılık: Fenerbahçe, Antalyaspor ve Galatasaray maçlarını yener ve Galatasaray'da bugün Ankaragücü'ne mağlup olursa Fenerbahçe şampiyon oluyor.

2. Olasılık : Galatasaray'da bugün Ankaragücü ile berabere kalır; Fenerbahçe deAntalyaspor'u yener Galatasaraymaçını da 4 farklı kazanırsa şampiyon oluyor.