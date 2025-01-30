Fenerbahçe nasıl gruptan çıkar, üst tur çıkma olasılıkları ne (UEFA Avrupa Ligi)?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde üst tura çıkma ihtimalleri, taraftarlar arasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Avrupa arenasında mücadele eden sarı-lacivertliler, bir üst tura yükselme yolunda kritik bir sınav verecek. Fenerbahçe nasıl gruptan çıkar, üst tur çıkma olasılıkları ne (UEFA Avrupa Ligi)?

FENERBAHÇE'NİN ÜST TUR SENARYOLARI

Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken, Fenerbahçe'nin kaderi 30 Ocak'ta oynanacak son maçla netleşecek. 7. hafta karşılaşmasında Olympique Lyon ile golsüz berabere kalan temsilcimiz, deplasmanda oynayacağı son mücadelede galibiyet arayacak.

Lyon karşısında alınan beraberlikle 9 puana ulaşan Fenerbahçe, gruptaki son maçını kazanması halinde 12 puana yükselerek üst tura çıkacak. Bu durumda sarı-lacivertliler, en iyi 24 takım arasına adını yazdırarak yoluna devam edecek.

Ancak, alınacak galibiyetin yanı sıra diğer maçların sonuçları da sıralamayı etkileyebilir. Özellikle Glasgow Rangers - Union Saint-Gilloise, PAOK - Real Sociedad ve Ferencvaros - AZ Alkmaar karşılaşmalarından çıkacak sonuçlar, Fenerbahçe'nin üst turdaki konumunu belirleyebilir.

BERABERLİK DURUMUNDA FENERBAHÇE NE OLUR?

Fenerbahçe, son maçında rakibiyle berabere kalırsa 10 puana ulaşacak. Bu senaryoda diğer takımların aldığı sonuçlar büyük önem taşıyor. Şu an 10 puanı bulunan Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg ile 9 puana sahip Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş gibi takımların maç sonuçları belirleyici olacak.

Özellikle Tottenham deplasmanına gidecek olan Elfsborg'un puan durumu kritik. Eğer Tottenham, Elfsborg'u yenerse, Fenerbahçe averaj farkıyla İsveç ekibinin önüne geçebilir. Bunun yanı sıra PAOK'un +4 ve Real Sociedad'ın +2 averajı bulunuyor. Fenerbahçe'nin bu iki takımı geçebilmesi için PAOK'un veya Real Sociedad'ın farklı mağlup olması gerekiyor.

Ajax'ın +7 averajı var ve yalnızca 9 farklı kaybetmesi halinde Fenerbahçe ile eşit seviyeye gelebilir. Aynı şekilde, Roma'nın Eintracht Frankfurt ile oynayacağı karşılaşma da büyük önem taşıyor. Roma'nın yenilmesi, sarı-lacivertlilerin üst tur şansını artırabilir.

Ferencvaros'un AZ Alkmaar ile oynayacağı maçta alacağı sonuç da belirleyici. Eğer Macaristan temsilcisi berabere kalırsa, Fenerbahçe'nin önünde yer alacak. Ancak AZ Alkmaar galip gelirse, Fenerbahçe Ferencvaros'u geride bırakma fırsatı yakalayacak.

FENERBAHÇE YENİLİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe, son maçında Midtjylland'e mağlup olursa üst tura çıkma şansını büyük ölçüde riske atacak ve diğer takımların alacağı sonuçlara bağlı olarak elenme ihtimali doğacak.

FENERBAHÇE HANGİ DURUMDA ELENİR?

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek için avantajlı bir konumda olsa da bazı olumsuz senaryolar elenmesine neden olabilir. Porto'nun Maccabi Tel Aviv'i, Twente'nin Beşiktaş'ı ve Braga'nın Lazio'yu en az 2 farkla mağlup etmesi durumunda, Roma ve Ferencvaros'un da puan alması halinde Fenerbahçe turnuvaya veda edecek.

Son hafta maçlarının büyük bir çekişmeye sahne olacağı Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe'nin tur atlayabilmesi için mutlak galibiyet alması en garanti senaryo olarak öne çıkıyor. Taraftarlar şimdi heyecanla kritik mücadeleyi bekliyor.