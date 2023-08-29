Fenerbahçe muhtemel rakipleri kim? Fenerbahçe grubunda kimler olabilir?
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play Off turunu geçmesi halinde gruplara kalacak. Kuralarla belirlenecek grup eşleşmeleri sonrası kili mücadeleler başlayacak. Peki, Fenerbahçe grubunda kimler olabilir? Fenerbahçe muhtemel rakipleri kim?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun sona ermesi bekleniyor. Play Off sonrası ise grup kuraları çekilecek. Fenerbahçe muhtemel rakipleri kim? Fenerbahçe grubunda kimler olabilir?
UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA.tv'den canlı olarak yayınlanacaktır.
UEFA Avrupa Konferans Ligi temsilcilerimiz turu geçmesi halinde grup kura zamanı belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi: 01.09.2023 Cuma günü 14.00'te UEFA.tv'den yapılacak.
1.TORBA
Levski Sofia / Almanya Eintracht Frankfurt kazananı
İspanya Osasuna / Belçika Club Brugge kazananı
Hollanda AZ / Norveç Brann kazananı
Kıbrıs Cumhuriyeti APOEL / Belçika Gent kazananı
Ukrayna Dynamo Kyiv / Türkiye Beşiktaş kazananı
Türkiye Fenerbahçe / Hollanda Twente kazananı
Fransa Lille / Hırvatistan Rijeka kazananı
Litvanya Zalgiris / Macaristan Ferencváros kazananı
Danimarka Midtjylland / Polonya Legia Warszawa kazananı
Danimarka Nordsjælland / Sırbistan Partizan kazananı
İskoçya Hearts / Yunanistan PAOK kazananı
İsrail Maccabi Tel Aviv / Slovenya Celje kazananı
Kazakistan Tobol / Çekya Viktoria Plzen kazananı
İskoçya Hibernian / İngiltere Aston Villa kazananı
Bulgaristan Ludogorets Razgrad / Hollanda Ajax kaybedeni
Avusturya Rapid Wien / İtalya Fiorentina kazananı
Romanya Sepsi / Norveç Bodø/Glimt kazananı
Belçika Genk / Türkiye Adana Demirspor kazananı
Çekya Slavia Prag / Ukrayna Zorya Luhansk kaybedeni
Kosova Ballkani / Belarus BATE Borisov kazananı
Hırvatistan Dinamo Zagreb / Çekya Sparta Prague kaybedeni
Kazakistan Astana / Arnavutluk Partizani kazananı
Romanya Farul Constan?a / Finlandiya HJK kazananı
Slovakya Spartak Trnava / Ukrayna Dnipro-1 kazananı
Olimpija Ljubljana / Azerbaycan Karabağ kaybedeni
Avusturya LASK / Bosna-Hersek Zrinjski Mostar kaybedeni
Faroe Adaları KÍ Klaksvík / Moldova Sheriff Tiraspol kaybedeni
Yunanistan Olympiacos / Sırbistan Cukaricki kaybedeni
Belçika Union SG / İsviçre Lugano kaybedeni
Kuzey Makedonya Struga / İzlanda Brei?ablik kazananı
Slovakya Slovan Bratislava / Kıbrıs Cumhuriyeti Aris Lemesu kaybedeni
İsveç Häcken / İskoçya Aberdeen kaybedeni