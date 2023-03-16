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Fenerbahçe muhtemel rakipleri! Fenerbahçe Sevilla'yı elerse kiminle eşleşecek?

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Fenerbahçe muhtemel rakipleri! Fenerbahçe Sevilla'yı elerse kiminle eşleşecek?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sevilla ile karşılıyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Jorge Jesus, üçlü savunma kurgusunu sahaya sürdü. Peki, Fenerbahçe Sevilla'yı elerse kiminle eşleşecek? Fenerbahçe muhtemel rakipleri!

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, Sevilla ile karşılaşıyor. Fenerbahçe : Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Szalai, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Zajc, Arda Güler, Batshuayi, Valencia. Sarı-Lacivertliler baskılı başladı. Fenerbahçe Sevilla'yı elerse kiminle eşleşecek? Fenerbahçe muhtemel rakipleri!

FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ!

FB'nin çeyrek finalde olası eşleşmeleri:

Manchester United - Real Betis kazananı ile

Shakhtar Donetsk - Feyenoord kazananı ile

Union Berlin - Union Saint-Gilloise kazananı ile

Roma - Real Sociedad kazananı ile

Juventus - Freiburg kazananı ile

Sporting - Arsenal kazananı ile

Bayer Leverkusen - Ferencvaros kazananı ile

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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