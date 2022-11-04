Fenerbahçe muhtemel rakipleri! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 muhtemel rakipleri!

Fenerbahçe bu akşam Dinamo Kiev'i mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi B grubundan lider çıkarak bir üst tura yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turundan devam edecek olan temsilcimizin rakipleri kim oldu merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe muhtemel rakipleri! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 muhtemel rakipleri!