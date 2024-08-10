Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Fenerbahçe ilk 11! Fenerbahçe- Adana Demirspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? soruları araştırılıyor. Geçtiğimiz sezonu istikrarsız bir performansla tamamlayan Adana Demirspor ise yeni teknik direktörüyle birlikte güçlü bir başlangıç yapmak ve Fenerbahçe karşısında alacağı olası bir galibiyetle moral depolamak istiyor. Fenerbahçe ilk 11! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

ADANA DEMİRSPOR- FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Samuel, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Djiku, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Maximin, En-Nesyri

Adana Demirspor: Vedat, Manev, Gravillon, Semih, Mohammedi, Maestro, Michut, Jose, Yusuf Sarı, Arda, Yusuf Barasi

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