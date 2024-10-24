Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Fenerbahçe-Manchester United maçının ilk 11'i açıklandı mı?

Fenerbahçe ilk 11! Fenerbahçe- Manchester United maçının ilk 11'i belli oldu mu? soruları araştırılıyor. Fenerbahçe- Manchester United saat kaçta ve hangi kanalda olduğu sorgulanıyor. Fenerbahçe ilk 11! Fenerbahçe-Manchester United maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

FENERBAHÇE-MANCHESTER UNITED MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.

Manchester United: Onana, Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot, Ugarte, Casemiro, Garnacho, Eriksen, Rashford, Hojlund.

FENERBAHÇE-MANCHESTER UTD MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Manchester Utd Maçı, saat 22:00 başlayacak.

FENERBAHÇE-MANCHESTER UTD MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE MANCHESTER UNITED MAÇI CANLI İZLE!

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

24 EKİM PERŞEMBE 22.00 FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED

7 KASIM PERŞEMBE 23.00 AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE

28 KASIM PERŞEMBE 23.00 SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE

11 ARALIK ÇARŞAMBA 18.30 FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO

23 OCAK PERŞEMBE 20.45 FENERBAHÇE - LYON

30 OCAK PERŞEMBE 23.00 MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE