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Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Fenerbahçe-Manchester United maçının ilk 11'i açıklandı mı?

Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Fenerbahçe-Manchester United maçının ilk 11'i açıklandı mı?
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Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu sporseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta olduğu araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe muhtemel ilk 11! Fenerbahçe-Manchester United maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Fenerbahçe ilk 11! Fenerbahçe- Manchester United maçının ilk 11'i belli oldu mu? soruları araştırılıyor. Fenerbahçe- Manchester United saat kaçta ve hangi kanalda olduğu sorgulanıyor. Fenerbahçe ilk 11! Fenerbahçe-Manchester United maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

FENERBAHÇE-MANCHESTER UNITED MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.

Manchester United: Onana, Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot, Ugarte, Casemiro, Garnacho, Eriksen, Rashford, Hojlund.

Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Fenerbahçe-Manchester United maçının ilk 11'i açıklandı mı?

FENERBAHÇE-MANCHESTER UTD MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Manchester Utd Maçı, saat 22:00 başlayacak.

Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Fenerbahçe-Manchester United maçının ilk 11'i açıklandı mı?

FENERBAHÇE-MANCHESTER UTD MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE MANCHESTER UNITED MAÇI CANLI İZLE!

Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Fenerbahçe-Manchester United maçının ilk 11'i açıklandı mı?

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

24 EKİM PERŞEMBE 22.00 FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED

7 KASIM PERŞEMBE 23.00 AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE

28 KASIM PERŞEMBE 23.00 SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE

11 ARALIK ÇARŞAMBA 18.30 FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO

23 OCAK PERŞEMBE 20.45 FENERBAHÇE - LYON

30 OCAK PERŞEMBE 23.00 MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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