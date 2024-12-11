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Fenerbahçe muhtemel 11'i! Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı muhtemel 11'ler

Fenerbahçe muhtemel 11'i! Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı muhtemel 11'ler
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Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao ile yapacağı maç öncesi muhtemel 11'ler belirlendi. Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı kadro merak konusu olurken, maçın sonucu ise futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Fenerbahçe, hazırlık maçları kapsamında Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Futbolseverler, "Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı muhtemel 11'ler" sorusunun yanıtını merak ediyor. Sarı-lacivertli ekibin sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağı büyük bir heyecanla bekleniyor.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert, İsmail, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin, En Nesyri

FENERBAHÇE ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 18:30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde başlayacak.

Fenerbahçe muhtemel 11'i! Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VAR

Sarı-lacivertli ekipte sakatlık ve cezalı oyuncu eksiklikleri dikkat çekiyor. Uzun süredir sakat olan Oosterwolde'nin yanı sıra, sarı kart cezalısı Fred ve ayak bileğinden sakatlanan Mert Hakan'ın durumu belirsizliğini koruyor. Ayrıca, UEFA listesinde yer almayan Kostic, Oğuz, Bartuğ ve Levent de bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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