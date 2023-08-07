FENERBAHÇE MARİBOR maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nin 3. ön eleme turunun ilk maçında, Fenerbahçe Maribor'a karşı mücadele edecek. Fenerbahçe'nin başında bulunan İsmail Kartal, takımını galibiyete taşımayı ve turu geçmeyi amaçlıyor. Maçın yayın saati, hangi kanaldan izlenebileceği ve olası ilk 11'ler, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor ve internet aramalarında sıkça araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe, önümüzdeki sezon üç farklı arenada mücadele edecek ve bunlardan biri UEFA Konferans Ligi. Takım, bu ligin 3. ön eleme turunda Maribor ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Maribor maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanması bekleniyor.

UEFA Konferans Ligi eleme mücadelesinde play off'lara kalmak isteyen Fenerbahçe'nin play off öncesi son rakibi Maribor olacak. İlk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak isteyen temsilcimiz iki ayaklı eşleşmede ilk maçını kendi evinde oynayacak. Sarı lacivertli temsilcimizin kendi seyircisi önünde oynayacağı ilk maç 10 Ağustos 2023 Perşembe günü TSİ saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler karşılaşmayı S Sport ekranlarından takip edebilecekler.