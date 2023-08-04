Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman? Fenerbahçe Maribor maçı haftaya mı?

Gündem Haberleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında konuk ettiği Zimbru Chisinau'yu 5-0 mağlup etti ve rakibi Maribor oldu. Peki, Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman? Fenerbahçe Maribor maçı haftaya mı?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Maribor olduFenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Maribor oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Moldova'nın Zimbru Chisinau takımını 2 maç sonunda eledi e Maribor ile eşleşti. Peki, Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman? Fenerbahçe Maribor maçı haftaya mı?

FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI NE ZAMAN?

Buna göre Sarı-lacivertli takım, 1-1 ve 4-3'lük skorlarla Differdange'yi eleyen Slovenya ekibi NK Maribor ile UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda eşleşti.

Fenerbahçe Maribor maçı 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Maribor Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title