Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında konuk ettiği Zimbru Chisinau'yu 5-0 mağlup etti ve rakibi Maribor oldu. Peki, Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman? Fenerbahçe Maribor maçı haftaya mı?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Moldova'nın Zimbru Chisinau takımını 2 maç sonunda eledi e Maribor ile eşleşti. Peki, Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman? Fenerbahçe Maribor maçı haftaya mı?

FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI NE ZAMAN?

Buna göre Sarı-lacivertli takım, 1-1 ve 4-3'lük skorlarla Differdange'yi eleyen Slovenya ekibi NK Maribor ile UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda eşleşti.

Fenerbahçe Maribor maçı 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak.