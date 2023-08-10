Fenerbahçe Maribor maç kadrosu 11'i! FB Maribor maçı 11'leri belli oldu mu? İşte Fenerbahçe ilk 11'i

UEFA Konferans Ligi 3. tur ilk maçında Fenerbahçe, kendi sahasında Maribor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 11'ler de belli oldu. Peki Fenerbahçe Maribor maçı 11'leri belli oldu mu merak ediliyordu. İşte Fenerbahçe Maribor maç kadrosu 11'i haberimizde...

Fenerbahçe ilk 11'i! UEFA Konferans Ligi 3. tur ilk maçında Fenerbahçe, kendi sahasında Maribor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 11'ler de belli oldu. Peki Fenerbahçe Maribor maçı 11'leri belli oldu mu merak ediliyordu. İşte Fenerbahçe Maribor maç kadrosu 11'i!

FENERBAHÇE - MARİBOR MAÇI İLK 11'LER

Fenerbahçe; Altay, Osayi-Samuel, Becao, Peres, Ferdi, Zajc, İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can, King, Dzeko.

Maribor; Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Brnic, Jakupovic.

RÖVANŞ 17 AĞUSTOS'TA

Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak. Fenerbahçe turu geçmesi halinde Twente-Riga maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.

Eksikler

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz mücadelede yer alamayacak. UEFA listesinde yer almayan Serdar Dursun, Arao, Gustavo da maçta forma giyemeyecek diğer isimler. Maribor'da ise Soudani, Guerrico ve Sikosek sakatlıkları nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.