Fenerbahçe Manchester United UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Manchester United maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Manchester United maçını şifresiz yayınlayan kanallar hangileri?

FENERBAHÇE MANCHESTER UNİTED MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Manchester United maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE MANCHESTER UNİTED MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN KANALLAR

Fenerbahçe Manchester United maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Manchester United maçını güncel TRT 1 frekans bilgileri ile canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Manchester United maçı TRT Tabii platformundan da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Manchester United maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.