Fenerbahçe Manchester United maçında sol bekte kim oynayacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Lig'nin üçüncü hafta maçında sahasında İngiltere'nin dev kulübü Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe Manchester United sol bekte kim oynayacak?

FENERBAHÇE-MANCHESTER UTD MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Manchester Utd Maçı, saat 22:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE MANCHESTER UNİTED MAÇINDA SOL BEKTE KİM OYNAYACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a karşı mücadele edecek. Daha önce Avrupa kupalarında 6 kez Manchester United'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe'nin 3 galibiyet 3 mağlubiyeti bulunuyor.

FENERBAHÇE-MANCHESTER UNITED MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.

Manchester United: Onana, Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot, Ugarte, Casemiro, Garnacho, Eriksen, Rashford, Hojlund.