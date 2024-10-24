Fenerbahçe Manchester United 11'i! Fenerbahçe'nin MANU maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Fenerbahçe Manchester United maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe bu akşam Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak. Fenerbahçe'nin Manchester United ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. FB Manchester United ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Fenerbahçe MANU maç kadrosu ilk 11 haberimizde!

FENERBAHÇE MANCHESTER UNİTED 11

Fenerbahçe Manchester United 11'leri belli oldu:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Dijku, Çağlar, Osayi, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri

Manchester United: Onana, Dalot, De Ligt, Lindelöf, Martinez, Eriksen, Ugarte, Rashford, Mazraoui, Garnacho, Zirkzee

FENERBAHÇE MANCHESTER UNİTED YEDEKLER

Fenerbahçe'nin Manchester United maçı yedekleri şu isimlerdir:

İrfan Can, Ertuğrul, Becao, Yusuf, Samet, İsmail, Zeki, Şükür, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Dzeko

FENERBAHÇE MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Manchester United maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Manchester United maçını güncel TRT 1 frekans bilgileri ile canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Manchester United maçı TRT Tabii platformundan da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Manchester United maçı saat 22.00'de başlayacak.