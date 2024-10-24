FENERBAHÇE-MANCHESTER MAÇI ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Manchester Utd maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe- Manchester Utd karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe- Manchester Utd maçı öncesi Fenerbahçe- Manchester Utd maçı şifresiz mi? Fenerbahçe- Manchester Utd maçı hakemi kim? Fenerbahçe- Manchester Utd maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Fenerbahçe- Manchester Utd nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

24-10-2024 FENERBAHÇE VS MANCHESTER UTD MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Manchester Utd arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, TRT 1, CBC Sport kanallarından canlı maç izlenebilecek.

FENERBAHÇE-MANCHESTER UTD MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-MANCHESTER UTD MAÇI CBC SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-MANCHESTER UTD MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe-Manchester Utd Maçı, 24 Ekim Perşembe günü oynanacak.

FENERBAHÇE-MANCHESTER UTD MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Manchester Utd Maçı, saat 22:00 başlayacak.

FENERBAHÇE-MANCHESTER UTD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Manchester Utd, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.