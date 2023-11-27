Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin stoperi Samet Akaydin'in bir pozisyonda topu elle kestiği gerekçesiyle Karagümrüklüler penaltı bekledi. Merak edilenler arasında ise Fenerbahçe maçındaki penaltı kararı doğru mu? Fenerbahçe - Karagümrük penaltı pozisyonu yorumları nedir? soruları yer aldı.

FENERBAHÇE MAÇINDAKİ PENALTI KARARI DOĞRU MU?

Fatih Kargümrük'ün Fenerbahçe maçında penaltı beklediği pozisyon için beIN Sports'un hakem yorumcuları aynı görüşte birleşti. Yorumcular, pozisyonda Fenerbahçeli stoper Samet Akaydin'in topa eliyle müdahale ettiği ve hareketin yüzde yüz penaltı olduğunu belirtti.

FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇINDAKİ PENALTI POZİSYONU YORUMLARI NEDİR?

Eski yardımcı hakem Bahattin Duran yaptığı yorumda, "Güven, topu ortalıyor. O sırada kaleci Livakovic ve Samet, aynı topa kayarak geliyorlar. Samet, sağ kolunu dirseğinden kırıp yukarı doğru kaldırıyor. Önce kararımı söyleyeyim; bu pozisyon, benim için net bir penaltı. Bunu söylerken neleri dikkate alıyorum? Sezon öncesinde UEFA'nın tüm ülke federasyonlarına gönderdiği eğitim paketinde bu tip pozisyonlar çok fazlasıyla var. Midtjylland - Feyenoord maçında oyuncu kolunu açıp yüzünü kapatıyor o maçta. Kol, Samet'in pozisyonundan daha yakın yüzüne. Top, o kola gelmese yüzüne gelecek. Ona rağmen UEFA diyor ki; bu pozisyonlarda hakem penaltı noktasını göstermeli, penaltı vermeli, eğer hakem vermezse VAR mutlaka müdahale etmeli." ifadelerini kullandı.

Eski hakem Bülent Yıldırım da pozisyonun penaltı olduğunu belirtirken, "Çok fazla teknik detayda boğulmaya gerek yok. Kolun yana doğru genişletilmesi, yukarı doğru genişletilmesi, öne doğru genişletilmesi; bunların tamamı doğal olmayan hadiseler. Bu pozisyon özelinde kayan Samet, böyle mi kayarsınız topa? Bedeninizi ne yaptınız? Genişlettiniz." dedi.

Bir diğer eski hakem Deniz Çoban ise, "Bir defa bu, vücudun doğal aksiyonunun bir sonucu değil. Kol, vücuttan açılmıştır. Doğal bir aksiyon değildir. Yüzünü kapatmak için yapılmış refleks bir hareket değildir. Beraberinde bu el, tam da son 1-2 yıldır literatüre giren topun önüne bariyer oluşturmuştur. Açık, vücuttan uzakta. Net bir penaltı benim için de. Mutlaka ve mutlaka VAR, bunu inceledikten sonra bir inceleme için hakemi de kenara davet etmeliydi. Burada bir penaltı kararı çıkmalıydı. Tartışmasız benim için de açık bir penaltı bu." şeklinde konuştu.