Fenerbahçe maçı uzar mı? Fenerbahçe Sevilla maçı hangi skorda uzatmaya gider?
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sevilla ile karşılıyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Jorge Jesus, üçlü savunma kurgusunu sahaya sürdü. Maç sırasında Fenerbahçe maçı uzar mı? Fenerbahçe Sevilla maçı hangi skorda uzatmaya gider gibi konular merak edildi.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, Sevilla ile karşılaşıyor. Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Szalai, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Zajc, Arda Güler, Batshuayi, Valencia. Sarı-Lacivertliler baskılı başladı. Batshuayi ise 17. dakikada sahadan çıktı.Fenerbahçe maçı uzar mı? Fenerbahçe Sevilla maçı hangi skorda uzatmaya gider?
Portekizli hoca Jorge Jesus; üçlü savunma kurgusunu bozmadı. Samet, Serdar, Szalai yine ilk 11'de. Lincoln'ün yokluğunda yeni transfer Jayden Oosterwolde sahada.
Sarı-Lacivertliler'de İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Arda Güler'in ilk 11'de yer alması herkesi şaşırttı. Jesus, muhtemel ilk 11 tahmini yapanları ters köşeye yatırdı.
İlk 11'ler:
Fenerbahçe : Altay, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, Oosterwolde, Arda Güler, Batshuayi, Valencia
Sevilla: Dmitrovic, Gudelj, Bade, Telles, Acuna, Montiel, Fernando, Rakitic, Torres, Rafa Mir, En-Nesyricia.
Fenerbahçe Sevilla'yı 2 farklı skorla yenmesi halinde maç uzatmalara gidecek.