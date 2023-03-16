Fenerbahçe maçı uzar mı? Fenerbahçe Sevilla maçı hangi skorda uzatmaya gider?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sevilla ile karşılıyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Jorge Jesus, üçlü savunma kurgusunu sahaya sürdü. Maç sırasında Fenerbahçe maçı uzar mı? Fenerbahçe Sevilla maçı hangi skorda uzatmaya gider gibi konular merak edildi.