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Fenerbahçe maçı TV8'de mi, hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe maçı tv8 de mi, hangi kanalda?

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Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Peki,Fenerbahçe maçı tv8 de mi, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Sevilla maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe - Sevilla maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.

Fenerbahçe - Sevilla maçı İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇ HAKKINDA BİLGİLER

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sevilla ile karşılaşacak. İlk maçın kadrosunda değişikliğe gitmeye hazırlanan teknik direktör Jorge Jesus'un bu kritik mücadelede Zajc, Osayi, Rossi ve Batshuayi'ye ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. İspanya'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybeden temsilcimiz, 2 farklı galibiyetinde mücadeleyi uzatmaya taşıyacak. Sarı-lacivertliler, Sevilla'yı 3 farklı yenmesi durumunda ise turu geçen taraf olacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Gündem Haberler

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