Fenerbahçe maçı şifreli mi? Fener'in maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi ön elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Slovacko - Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Slovacko - Fenerbahçe maçı öncesi, Fenerbahçe maçı şifreli mi? Fenerin maçı hangi kanalda sorularının yanıtları merak ediliyor.