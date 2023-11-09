Fenerbahçe bu akşam Ludogorets ile karşılaşacak. Maç öncesi futbolseverler Fenerbahçe maçı saat kaçta? Ludogorets-FB maçı saat kaçta başlayacak? merak ediliyor. Peki, FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe bu akşam Ludogorets ile karşılaşacak. Maç öncesi futbolseverler Fenerbahçe maçı saat kaçta? Ludogorets-FB maçı saat kaçta başlayacak? merak ediliyor. Peki, FB maçı saat kaçta? Detaylar!

FENERBAHÇE - MAÇI SAAT KAÇTA?

Ludogorets - Fenerbahçe maçı saat 23.00'te başlayacak.

LUDOGORETS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Ludogorets - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 11'de başlayacak.

LUDOGORETS - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ludogorets - Fenerbahçe maçı EXXEN'de yayınlanacak.

LUDOGORETS - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ludogorets - Fenerbahçe maçı Razgrad'da, Huvepharma Arena Stadyumu'nda oynanacak.

LUDOGORETS - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Maçı Çekyalı hakem Ondrej Berka yönetecek. Berka'nın yardımcılıklarını Ivo Nadvornik ile Matej Vlcek yapacak. Dördüncü hakem ise Ondrej Pechanec. Müsabakanın VAR hakemş Miroslav Zelinka, AVAR hakemi ise Tomas Kocourek.