Fenerbahçe maçı saat kaçta? FB Sevilla maçı saat kaçta başlayacak?
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe maçı saat kaçta? FB Sevilla maçı saat kaçta başlayacak?
FB maçı saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe maçı saat kaçta? FB Sevilla maçı saat kaçta başlayacak? Detaylar...
Fenerbahçe - Sevilla maçı saat 20.45'te başlayacak.
Fenerbahçe - Sevilla maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.
Fenerbahçe - Sevilla maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe - Sevilla maçı İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sevilla ile karşılaşacak. İlk maçın kadrosunda değişikliğe gitmeye hazırlanan teknik direktör Jorge Jesus'un bu kritik mücadelede Zajc, Osayi, Rossi ve Batshuayi'ye ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. İspanya'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybeden temsilcimiz, 2 farklı galibiyetinde mücadeleyi uzatmaya taşıyacak. Sarı-lacivertliler, Sevilla'yı 3 farklı yenmesi durumunda ise turu geçen taraf olacak.