Fenerbahçe maçı saat kaçta? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? FB maçı saat kaçta?
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Bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son maçında karşı karşıya gelecek. Maçın Türkiye saati ile geç bir saatte başlayacak olması nedeniyle futbol severler Fenerbahçe maçı saat kaçta? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? FB maçı saat kaçta? Merak ettiler. Peki, Fenerbahçe Kiev maçı saat kaçta başlayacak?
Fenerbahçe maçı saat kaçta? Bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son maçında karşı karşıya gelecek. Maçın Türkiye saati ile geç bir saatte başlayacak olması nedeniyle futbol severler Fenerbahçe maçı saat kaçta? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? FB maçı saat kaçta? Merak ettiler. Peki, Fenerbahçe Kiev maçı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat 23.00'te başlayacak.
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı bugün (3 Kasım 2022) saat23.00'te.
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı Polonya'nın Lodz kentindeki King Stadyumu'nda oynanacak.
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Maçı izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hakemi Hırvat Hakem Duje Strukan'dır.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubunda 11 puanla 1. sırada bulunmaktadır.