Fenerbahçe maçı saat kaçta? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? FB maçı saat kaçta?

Bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son maçında karşı karşıya gelecek. Maçın Türkiye saati ile geç bir saatte başlayacak olması nedeniyle futbol severler Fenerbahçe maçı saat kaçta? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? FB maçı saat kaçta? Merak ettiler. Peki, Fenerbahçe Kiev maçı saat kaçta başlayacak?