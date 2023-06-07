Fenerbahçe'nin maçının ne zaman ve kiminle olacağı futbolseverlerin merak konusu oldu. Sarı- lacivertlilerin gündeminde yer alan Fenerbahçe maçı ne zaman? Bu hafta FB maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin maçı hangi gün? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe maçı ne zaman? Bu hafta FB maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin maçı hangi gün? soruları merak ediliyor. Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası finali merak ediliyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Başakşehir karşılaşmasının ne zaman olduğu ise merak ediliyor.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası finali, 11 Haziran Pazar günü saat 20:45'te İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Sivasspor'la ilk maçta 0-0 berabere kalan ve Kadıköy'deki rövanşta rakibini 3-0'lık skorla eleyen Fenerbahçe, finale yükselen ilk takım olmuştu. Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda teknik direktör olarak ilk kez final heyecanı yaşayacak.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

ZTK maçları A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.