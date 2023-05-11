Fenerbahçe maçı ne zaman? Bu hafta FB maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin maçı hangi gün?

Fenerbahçe'nin maçının ne zaman ve kiminle olacağı merak konusu oldu. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler Bu hafta FB maçı ne zaman? sorusunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman? Bu hafta FB maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin maçı hangi gün?