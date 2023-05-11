Fenerbahçe maçı ne zaman? Bu hafta FB maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin maçı hangi gün?
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Fenerbahçe'nin maçının ne zaman ve kiminle olacağı merak konusu oldu. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler Bu hafta FB maçı ne zaman? sorusunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman? Bu hafta FB maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin maçı hangi gün?
Fenerbahçe maçı ne zaman? sorusu futbolseverleri gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de devam eden şampiyonluk yarışında heyecan dorukta. Merak edilenler arasında ise Fenerbahçe maçı ne zaman? Bu hafta FB maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin maçı hangi gün? soruları yer alıyor. İşte merak edilenler...
Fenerbahçe, 16 Mayıs günü Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe - Sivasspor maçı 16 Mayıs günü saat 17.00'de oynanacak.
Fenerbahçe - Sivasspor maçı BeIN Sport ekranlarında yayınlanacak.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023