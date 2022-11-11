Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın karşılaşmaları merak ediliyor. Fenerbahçe'nin maçının ne zaman ve kiminle olacağı ise bir diğer merak konusu. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler Bu hafta FB maçı ne zaman? sorusunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman? Bu hafta FB maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin maçı hangi gün?

Fenerbahçe maçı ne zaman? sorusu futbolseverleri gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de devam eden şampiyonluk yarışında heyecan dorukta. Merak edilenler arasında ise Fenerbahçe maçı ne zaman? Bu hafta FB maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin maçı hangi gün? soruları yer alıyor. İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de 14. haftada Fenerbahçe, Giresunspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de lider olan Fenerbahçe 12 Kasım günü saat 17:00'da Giresunspor ile mücadele edecek. Süper Lig karşılaşması Bein Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.