Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Ankaragücü maçının sonucu merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Ankaragücü maç sonucu!

Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaşacak. 1 maç eksiğiyle haftaya 17 puanla 4. sırada giren sarı-lacivertliler, Başkent temsilcisini de mağlup ederek iyi giden formunu sürdürmeyi hedefliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Ankaragücü maçının sonucu merak ediliyor. Sporseverler maçın kaç kaç bittiğini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Ankaragücü maç sonucu!

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanallarından yayınlanacak.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE CANLI İZLE!

Fenerbahçe maçını canlı izlemek için BEIN SPORTS CANLI İZLE! yazısına tıklayınız.

İŞTE İLK 11'LER

MKE Ankaragücü: Gökhan Akan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Jese, Beridze, Ali Sowe

Fenerbahçe: Altay, Gustavo Henrique, Szalai, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Osayi, Lincoln, Crespo, Valencia, İrfan Can, Batshuayi

FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İKİNCİ YARI

Dakika 49: Kevin Malcuit sağ kanattan Jese'ye ortasını yaptı. Osayi-Samuel topu kafayla uzaklaştırdı.

İLK YARI

Dakika 45: Sağ çaprazda topla buluşan Michy Batshuayi, ceza alanındaki Enner Valencia'ya ortalamak istedi. Savunmada Nihad Mujakic kafayla topu uzaklaştırdı.

Dakika 35: Szalai'nin uzun pasında Michy Batshuayi savunma arkasına hareketlenmek istedi ancak Nihad Mujakic araya girip topun kontrolünü sağladı.

Dakika 28: Ankaragücü'nün bulduğu gol, Beridze'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Dakika 26: Ankaragücü, Ali Sowe'un golüyle farkı 1'e indirdi.

Dakika 25: Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye yükseltti.

Dakika 14: Jese sol çaprazdan ceza alanına girmek isterken Bright Osayi-Samuel ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, korner kararı verdi.

Dakika 7: Fenerbahçe hızlı hücumda etkili geldi. Sol kanattan topu taşıyan Valencia çevirdi, ceza alanında Batshuayi şutunu çekmeden önce savunma araya girdi.

Dakika 3: Fenerbahçe, Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti.